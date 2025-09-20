HM Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen fuar, bu yıl yeni rekorlar ile 9. kez gerçekleşecek ve 29 ülkeden 234’ü yabancı toplam 477 katılımcı firmayı, 80'den fazla ülkeden 15 bine yakın profesyonel ziyaretçiyle buluşturuyor.

Fuarda ALUSart standı büyük ilgi görüyor

Aüminyumun sanatsal yönünü ve yaratıcı potansiyelini ortaya koyan uluslararası bir sergi olan ALUSart, ALUS’12 Sponsorları’nın desteği ile TALSAD (Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği) küratörlüğünde düzenleniyor. Sergi, alüminyumun yalnızca endüstriyel bir malzeme olmadığını, aynı zamanda estetik, dönüşebilir ve ilham verici bir yaratım aracı olduğunu vurguluyor. Sanatçılar, tasarımcılar ve yaratıcı zihinler, bu dayanıklı malzemeyi özgün formlara dönüştürerek izleyiciyi düşünmeye, hissetmeye ve yeni bakış açıları kazanmaya davet ediyor. ALUSart, ALUS’12 kapsamında AluExpo 2025 Fuarı Salon 1’de ziyaretçilerini bekliyor.