ONS ALTIN

Ons altın, güne 3034 dolardan başladı. Gün içinde 3027 dolarla en düşük seviyeyi görürken, 3045 dolarla en yüksek seviyeye ulaştı. Şu an itibarıyla ons altın 3041 dolardan işlem görmekte. Altın yatırımcıları, Fed’in faiz kararının piyasada yaratacağı etkileri merakla bekliyor.

GRAM ALTIN

Gram altın, güne 3580 TL seviyesinden başladı ve gün içerisinde 3572 TL ile 3783 TL arasında dalgalandı. Şu anda 3760 TL’den alıcı buluyor. Türk Lirası’nın değer kaybı ve küresel ekonomik gelişmeler, gram altının yüksek seviyelerde kalmasına neden oldu.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın alıcı bulmaya devam ediyor. Alış fiyatı 3709 TL, satış fiyatı ise 3887 TL olarak işlem görüyor. Altına olan talep, özellikle yüksek enflasyon ve belirsiz ekonomik ortamdan kaçış olarak değerlendiriliyor.

Altın, uzun vadeli yatırımcılar için hala cazip bir seçenek olarak öne çıkarken, küresel ve yerel piyasalardaki gelişmelerle birlikte fiyatların ne yönde hareket edeceği belirsizliğini koruyor. Fed’in faiz kararı, altının kısa vadeli yönünü belirleyecek gibi görünüyor.