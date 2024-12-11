Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

Asya ve Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Ekim ayında tarihsel zirveye ulaşan altın, yeni bir rekor kırma yolunda ilerliyor. 10 Aralık'ta ons fiyatındaki artışla birlikte, altının gram fiyatı 3 bin 15 TL seviyesini gördü ve günü yüzde 1,4 oranında bir artışla tamamladı. Sabah saatlerinde ise gram altın 3 bin 18 TL seviyelerinde işlem görmeye başladı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altınına Olan Talep

Çeyrek altın 4 bin 990 TL'den alıcı bulurken, Cumhuriyet altını ise 19 bin 890 TL seviyesinden satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 691 dolarda yatay bir seyir izliyor. Uzmanlar, altındaki bu artışın başlıca nedenlerinin jeopolitik riskler ve güvenli liman olarak altına olan talebin artması olduğunu belirtiyor.

ABD Verileri Piyasaların Odak Noktasında

ABD'deki ekonomik veriler, özellikle enflasyon verileri, piyasanın dikkatle takip ettiği diğer bir konu. Enflasyonla mücadelenin sonlarına yaklaşılırken, analistler, ABD'deki yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin ve açıklanacak olan enflasyon verilerinin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağına dikkat çekiyor. Şu anda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24 seviyelerinde işlem görmekte, dolar endeksi ise 106,4'te bulunuyor.

Asya ve Ortadoğu'daki Jeopolitik Riskler

Tayvan çevresindeki askeri hareketlilik, Asya'daki jeopolitik riskleri artırarak altına olan talebi destekliyor. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, bölgede son 24 saatte 53 askeri hava aracı tespit edilmiş, bu durum Asya'daki gerginliği körükleyerek yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirmiştir.

Teknik Analiz ve Piyasa Beklentileri

Analistler, altının ons fiyatındaki teknik seviyelere de dikkat çekiyor. 2 bin 750 dolar seviyesi direnç olarak öne çıkarken, 2 bin 650 dolar seviyesi ise destek noktası olarak belirtiliyor. Uzmanlar, piyasalardaki belirsizliklerin devam edeceğini ve yatırımcıların dikkatli olmasını tavsiye ediyor.