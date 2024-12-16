Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuyu gündeme getiren Çakırözer, bu tabloyu "iktidarın Türkiye’yi getirdiği vahim durum" olarak yorumladı. Açıklamasında, “Gençlerimiz ülkeden kaçmak istiyor, yurt dışındaki vatandaşlarımız ise ay yıldızlı pasaportumuzu istemiyor. Bu durum ülkemize olan güvenin ne denli zayıfladığını açıkça gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

Çifte Vatandaşlık Kanununa İlgi Azaldı

Almanya’nın çifte vatandaşlık yasasıyla birlikte Türk vatandaşları, Alman kimliklerini kaybetmeden Türk pasaportuna başvuru hakkına sahip oldu. Ancak beklenenin aksine, bu yasadan yararlanmak isteyenlerin oranı oldukça düşük kaldı. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının büyük bir kısmının Türk vatandaşlığını tercih etmemesi, hem Türkiye’de hem de yurt dışında tartışma konusu oldu.

Uzmanlardan Değerlendirme

Uzmanlara göre, bu durumun ardında Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, hukuk devleti algısındaki düşüş ve sosyal huzursuzluk gibi nedenler yatıyor. Almanya’da yaşayan Türkler arasında, Türk vatandaşlığının sağladığı avantajların artık cazip olmadığına dair bir görüş hâkim.

“Çifte Vatandaşlık Hakkına Rağmen Türk Pasaportuna İlgi Yok”

Türk pasaportunun uluslararası dolaşımdaki etkisi ve ekonomik kriz gibi faktörlerin, gurbetçilerin Türk vatandaşlığını tercih etmemesinde etkili olduğu belirtiliyor. Bu gelişme, Türkiye’nin imajına yönelik önemli bir uyarı niteliği taşıyor.