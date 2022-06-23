Almanya'da dün 100 göçmenin karıştığı kavga gündem olmuştu! 'Kavga, göçmenlerin karıştığı tek olay değil'

NE OLMUŞTU?

Almanya'da geçtiğimiz günlerde halka açık bir havuzda meydana gelen kavgaya 100'den fazla göçmen katıldı. 3 kişinin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken çok sayıda Alman, ''Kendi ülkemizde yabancı hisseder olduk'' diyerek tepki gösterdi. Kavga, su tabancasıyla su savaşı yapan kişiler arasında çıktı.

Alman Bild gazetesi son dönemde göçmenlerin karıştığı olayları sıraladı.

Gazete, 100 göçmenin karıştığı ve açık bir havuzda meydana gelen olayın münferit olmadığını, son dönemde göçmenlerin karıştığı olayların artığını duyurdu. Bununla birlikte cinsel saldırılarda da artış gözlemlendi.

► Bavyera eyaletinde Cumartesi günü üç genç ve bir çocuk kavga etti.

► Yine Bavyera eyaletinin Kaufbeuren kentinde yaşları 12 ve 13 olan üç kız Suriyeli iki zanlı tarafından taciz edildi.

► Köln’de 23 yaşındaki bir Afgan göçmen 13 yaşındaki iki kızı taciz etti.

► 14 Mayıs’ta Gelsenkirchen’de (NRW) bir Alman (16) Suriyeli bir (14) kişinin iki dişini kırdı. Daha sonra Suriyeli intikam yemini etti ve kavga ettiği Almanı bıçakladı.

► Stuttgart’ta 15 Haziran’da bir kadın (33) çıplak plajında, 31 yaşındaki bir göçmen tarafından tacize uğradı.

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği CDU üyesi Kai Wegner de Bild’e yaptığı açıklamada, “Havuzlarımız ve plajlarımız çocuklu aileler için refah yerleri olmalıdır. Hafta sonu ortaya çıkan görüntüler tekrarlanmamalı” ifadelerine yer verdi.

Kavga görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Alman vatandaşları, duruma tepki gösterdi.