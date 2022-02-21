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Alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu

Güncel 21.02.2022, 09:15
Alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu
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Edirne'de trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, alkollü sürücülerin ehliyetine el konuldu.