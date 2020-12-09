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Alibeyköy Barajında korkutan görüntü

Güncel 09.12.2020, 16:38
Alibeyköy Barajında korkutan görüntü
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İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22.66 seviyesine kadar düştü.