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Yaralı tavşan tedavi altına alındı
Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, yaralı veya tedavi gerektiren sokak hayvanlarının bakım ve tedavisini sürdürürken son olarak yaralı bir tavşana müdahale etti.
AKSARAY 13.01.2021, 13:12
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Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, yaralı veya tedavi gerektiren sokak hayvanlarının bakım ve tedavisini sürdürürken son olarak yaralı bir tavşana müdahale etti.
Aksaray Belediyesine yapılan ihbar sonucu TOKİ Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında bir tavşanın yaralı olduğu bildirilmesi üzerine Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. TOKİ Bölgesinde yaralı halde bulunan tavşan, veteriner hekim kontrolünde belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Yürümekte güçlük çeken tavşana gerekli bakım ve tedaviyi uygulayan veterinerler, tavşanı gözetim altına aldı. Tedavisi süren tavşanın sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.İhbarı yapan vatandaşlar, belediyenin yaralı tavşana hassasiyet göstererek kısa sürede müdahale etmesini takdirle karşıladı.
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