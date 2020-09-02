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Vali ve Başkan’dan İl Genel Meclisine ziyaret

AKSARAY VALİSİ HAMZA AYDOĞDU İL GENEL MECLİSİNE ZİYARETTE BULUNDU. MECLİS BAŞKANI MEHMET TÜZÜN, İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ YÜKSEL ÇELİK VE MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN KARŞILANAN VALİ AYDOĞDU İLE BELEDİYE BAŞKANI EVREN DİNÇER, AKSARAY İL GENEL MECLİSİNİN EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINA KATILDI.

AKSARAY 02.09.2020, 12:08
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Vali ve Başkan’dan İl Genel Meclisine ziyaret

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Genel Meclisine ziyarette bulundu. Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Vali Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray İl Genel Meclisinin Eylül Ayı Olağan Toplantısı 1. birleşim toplantısına katıldı.

İl Genel Meclisinde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, el birliği içerisinde Aksaray’ın sorunlarının çözümüne gayret göstereceklerini belirterek, “İl Genel Meclisi bizim ailemiz, Aksaray’da en sevindirici olan belediyemiz, valiliğimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve meclis üyelerimizle hep beraber bir ekip havası oluşmuştur” dedi.

Valilik ve belediye iş birliğinde Aksaray için önemli projeleri çalıştıklarını hazırlıkları tamamlanan birçok projenin yakın zamanda hizmete alınacağını kaydeden Vali Aydoğdu, “Belediye başkanımız ile beraber Aksaray da kırılma noktası olacak; İl Genel Meclisimizin de karar verdiği güzel bir şey yapıyoruz. Ne yaparsanız yapın marka değeriniz yoksa hiçbir şey yapamazsınız. ‘Aşıklı Organik Market’in kurulması yönünde İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisinden kararlar geçti. Belediyenin yanındaki boşluk alan kurulan şirkete tahsis edildi. Belediyemiz burada hazırlanan tip projesini bitirdi. Aşıklı Organik marketi açtığımızda burada ürünlerimizi marketing yaparak marka değeri ile tescilleyip satmaya başlayacağı. Burada 6-7 ay sonra Aksaray’ın neyi var? dendiğinde marketteki her şey Aksaray’ın dediğinizde iş biter” şeklinde konuştu.

“Daha güzel hizmetler yapmak için çalışıyoruz”

Vali Aydoğdu, İl Genel Meclis Üyelerine, “Hep güzelliklerin iyiliklerin yanında oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Hepimiz bir gün buralardan gideceğiz geriye sadece hikayelerimiz kalıyor. Bunun dışında bir şey kalmıyor. Onun için el birliği ile gönül birliği ile Aksaray’a daha güzel hizmetler yapmak için çalışıyoruz. 3 Ay içinde neler yaptık daha neler yapacağız bu konuda sizlerle konuşacağız Allah Aksaray için hep birlikte güzel hayırlı işler yapmayı nasip etsin” diye seslendi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise yaptığı konuşmasında, korona virüs sürecine rağmen Aksaray İl Genel Meclisinin fedakar ve hummalı çalışmaları ile Aksaray’ın daha da ivme kazandığını söyledi. Dinçer, Aksaray Belediyesi olarak Aksaray’ın menfaatine, hayrına olacak tüm işlerde il genel meclisi, özel idaresi ile ortak hareket etmeye hazır olduklarını zaten ortak hareket ettiklerini ifade ederek, “Sayın Valimizi de katmış olduğu ivme ile yerelde ve merkezde Aksaray Belediyesi olarak yapılacak iş birliğine her zaman hazırız. İl Genel Meclisimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer’e teşekkür etti. Tüzün, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine atanan Yüksel Çelik’e hayırlı olsun dileğinde bulunarak, AK Parti ve MHP grubu olarak 23 İl Genel Meclisi Üyesi ile şehrin sorunlarının giderilmesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.

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