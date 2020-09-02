Vali Aydoğdu maske dağıtarak halkı uyardı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Salı Semt Pazarında denetim yaparak hem vatandaşları uyardı, hem de maske dağıttı.

Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik konusunda toplum bilincinin arttırılmasına yönelik denetim uygulaması Salı Semt Pazarında gerçekleştirildi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu beraberinde Belediye Başkanı Evren Dinçer, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç’in katılımı ile sağlık, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerinden oluşan denetim ekipleri ile çarşı esnafları ile Salı Semt Pazarında vatandaşlara koruyucu sağlık tedbirlerine uymaları çağrısında bulundular. Pazar esnaflarına hayırlı işler dileğinde bulunarak pazara gelen vatandaşlarla görüşen Vali Aydoğdu ve beraberindeki heyet maske, mesafe ve temizlik kuralları ile alınan tedbirlere uyulmasının önemini belirttiler. Vali Hamza Aydoğdu, salgınla mücadelede toplum desteğinin önemini belirterek hastalığın yayılım hızının düşürülmesi ve kontrol altına alınmasında herkesin büyük sorumluluğu olduğunu ifade etti.