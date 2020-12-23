banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sağlık Bakanlığı 'sahte telefon uygulaması' konusunda uyardı
Sağlık Bakanlığı 'sahte telefon uygulaması' konusunda uyardı
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin
Dizüstü bilgisayar satışları yüzde 71 arttı
Dizüstü bilgisayar satışları yüzde 71 arttı
Korona aşısının KDV oranı belli oldu
Korona aşısının KDV oranı belli oldu

Vali Aydoğdu ilçe istişare toplantılarını sürdürüyor

Aksaray Valiliğince ihtiyaçları mahallinde tespit etmek, hizmeti de vatandaşın ayağına götürmek amacıyla düzenlenen ilçe istişare toplantıları devam ediyor.

AKSARAY 23.12.2020, 12:55
7
Vali Aydoğdu ilçe istişare toplantılarını sürdürüyor

Aksaray Valiliğince ihtiyaçları mahallinde tespit etmek, hizmeti de vatandaşın ayağına götürmek amacıyla düzenlenen ilçe istişare toplantıları devam ediyor.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında; Aksaray Belediye Başkanı Vekili Yakup Kadri Perek, Vali Yardımcısı Yasin Ardıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ve kurum müdürlerinin katıldığı Aralık ayı toplantısı Eskil ilçesinde gerçekleştirildi. Vali Aydoğdu, Eskil ilçesi ziyaretinde İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk’u ve İlçe Belediye Başkanı Necati Belgemen’den ilçenin genel durumu, sorun ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı. Vali Aydoğdu daha sonra Eskil Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonunda ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda sorunları dinledi. İhtiyaçların yerinde tespiti ve çözümü için ilgili kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla düzenledikleri toplantıların önemini belirten Vali Aydoğdu, “Mutlaka bir çözüm yolu vardır” ilkesiyle hareket edeceğiz. Köylerimizin, belde ve ilçelerimizin ortak sorunları, bölgeye has eksiklikleri var. El birliği ile imkanlarımızın seferber ederek sorunlarımıza çözüm üreteceğiz” dedi.

Toplantıda söz alarak mera alanları, arazi toplulaştırma, sulama, yol ve imar sorunlarını aktaran muhtarlara teşekkür eden Vali Aydoğdu, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerine söz vererek iletilen sorunların durumu yapılan çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Eskil İlçesinin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı, üretilen tarımsal ürünlerinin kalitesi ile de adını duyurduğunu vurgulayan Vali Hamza Aydoğdu, şeker pancarı, yağlık ayçiçeği ve diğer tarımsal ürünler ile hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanmasında bölgenin adeta bir üretim merkezi olduğunu kaydetti. Vali Aydoğdu, bölge çiftçisinin üst seviyede modern tarım uygulamaları yaptığını bu kapsamda Aksaray’ın üretim merkezi konumunda bulunan bölgenin ve üreticilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması için imkanların en iyi şekilde değerlendirileceğini, Eskil ilçesinin eksikliklerini el birliği ile gidereceklerini ifade etti.

Toplantının ardından Vali Hamza Aydoğdu beraberindeki heyet ile Eskil Gençlik Merkezi ve Eskil Kız Kuran Kursu inşaatlarında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11