Vali Aydoğdu: “Her şartta hep beraber mücadele etmek zorundayız”

Aksaray’da İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında toplanarak Aksaray’da Covid-19 vaka sayıları, uygulanan tedbirler ve Ramazan ayı dolayısıyla salgının artmasını önleyecek tedbirleri görüştü.

Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray ve tüm Türkiye’de artan vaka sayılarına dikkat çekerek, “Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz, her şartta hep beraber mücadele etmek zorundayız ”dedi. Valilik Toplantı Salonunda kurul üyeleri ile İlçe Kaymakamlarının canlı zoom bağlantısı ile katıldığı toplantıda İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ tarafından Covid-19 salgınında Aksaray’ın son durumu hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. Aksaray’ın vaka artış rakamlarının Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığını ifade eden Yeşildağ, vaka artışlarının değerlendirildiğinde çocuklarda görülen artışın dikkat çektiğini söyledi. Sağlık kurumlarının yeterli yatak sayısına sahip olduğunu ancak artan vaka sayılarının değerlendirildiğinde devam eden artış hızı ile bu kapasitenin kısa sürede dolacağını vurgulayan Yeşildağ, vatandaşların tedbirlere uymalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Vali Aydoğdu; “Daha dikkatli ve kontrollü olmalıyız”

Vali Hamza Aydoğdu İlçe Kaymakamlarından salgınla mücadelede son durum hakkında bilgi aldı. Salgın konusunda ilçe vaka rakamlarının da artış olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, kurul üyelerinin de ortak görüş olarak belirttiği cenaze taziyeleri, akşamları ev ziyaretlerinin bulaş hızını arttırdığını söyledi. Sağlık ekiplerinin, salgın denetim ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin kahramanca mücadeleye destek verdiğini vurgulayan Vali Aydoğdu, “Gayret edeceğiz hep birlikte tedbirlere uyacağız. Zor bir süreç geçiriyoruz. Daha dikkatli olacağız. Ramazan Ayı’nı fırsat bilerek daha dikkatli daha kontrollü olmalıyız. Vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarmaya devam ederek hep birlikte bu mücadelenin kazananı olarak inşallah selamete çıkacağız” dedi.

HES kodu uygulaması, toplu taşıma araçlarında para yerine kart uygulaması yine kavşak notasında bulunan Aksaray’a diğer illerden girişlerin kontrollü şekilde sağlanması gibi önemli tedbir ve denetim çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Vali Aydoğdu, “Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızı Kovid-19 salgını ile ilgili uyarmaya alınan tedbirleri hatırlatmaya devam edeceğiz. Vaka sayılarının düşmesi için hep birlikte gayret göstereceğiz” diye konuştu.