Trafik jandarmasından yaya ve sürücülere “Yaya önceliği” eğitimi

Yaşanan trafik kazalarının, can ve mal kayıplarının önlenmesi, trafik bilincinin artırılması amaçlı çeşitli faaliyetler yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarmaları ilçe, belde ve köy yollarında öğrencilere ve sürücülere yönelik “Yaya önceliği” eğitimi verdi. Özellikle okulların bulunduğu bölgelerdeki yaya geçitlerinde öğrencilerle birlikte denetim yapan jandarma ekipleri, yaya geçidinde sürücülere ve öğrencilere yaya önceliği hakkında bilgiler verdi. Sürücülerinde bilgilendirildiği eğitimde öğrencilere trafik jandarmaları tarafından boyama kitabı hediye edildi.