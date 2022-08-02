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Trafik jandarması köy yollarında hız denetimlerini sürdürüyor

Aksaray’da trafik jandarmaları belde ve köy yıllarında yaptığı denetim ve uygulamalarla yaşanacak kazaların önüne geçiyor.

AKSARAY 02.08.2022, 14:02
Trafik jandarması köy yollarında hız denetimlerini sürdürüyor

Aksaray’da trafik jandarmaları belde ve köy yıllarında yaptığı denetim ve uygulamalarla yaşanacak kazaların önüne geçiyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarmaları, meydana gelen trafik kazaları ve beraberinde yaşanan can ve mal kayıplarının en aza indirilebilmesi ve trafikte güvenin oluşturulması amacıyla uygulama ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Trafik jandarma ekipleri, belde ve köy yollarında güvenli trafik oluşumunu sağlıyor. Özellikle radar uygulamalarıyla aşırı hızın önüne geçen ve yaşanabilecek kazaların önlenmesini sağlayan trafik jandarmaları uygulama çerçevesinde durdurduğu araç sürücü ve yolcularına da broşürler dağıtarak bilgilendirme yapıyor. Hız ihlali yapılan sürücülere cezai işlem uygulanırken, sıklıkla yapılan denetimlerle trafikteki birçok olumsuzluğunda önüne geçiliyor.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşımızın güvenli yolculuk yapabilmelerini sağlamak ve hız kaynaklı kazaları en aza indirmek amacıyla trafik denetimi faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.

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