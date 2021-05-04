Tam kapanma süreci alt yapı için avantaja dönüştürüldü

Aksaray Belediyesi’nin şehir merkezinde başlattığı alt yapı seferberliğine tam kapanma sürecinde hız verildi. Yolların, cadde ve sokakların kapanma sürecinde boş kalmasını fırsat bilen belediye ekipleri alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kanalizasyonu eksik olan mahallelerde kanalizasyon şebeke hattı çalışması yapan ekipler daha önceden hazırlanan planlar doğrultusunda çalışmalar yürüterek tam kapanma süreci bittiğinde hizmetlerin kesintiye uğramadan verilmesini planlıyor. Vatandaşlara kesintisiz sağlıklı ve kaliteli bir içme suyu hizmeti sunmak adına kent merkezinde asbest boruların yeni nesil borularla dönüşümü de bu dönemde sürdürülüyor. Alt yapı alanında gerçekleştirilen bu büyük dönüşüm projesi ile ömrünü tamamlamış sağlıksız içme suyu boruları polietilen yeni nesil borularla değiştiriliyor. Kısım kısım gerçekleştirilen boru değişiminin yapıldığı noktalarda diğer alt yapı eksiklikleri de giderilerek kalıcı olarak bölgede hizmet kesintisinin olamaması planlanıyor. Asfalt serim çalışmaları ve kaldırım çalışmaları gibi üst yapıyı ilgilendiren konularda alt yapı eksikliklerinin giderilmeden yapılmamasına özen gösteriliyor.

Yapılan alt yapı çalışmaları için değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, tam kapanma sürecinde daha önceden planlanan bölgelerdeki alt yapı eksikliklerinin giderildiğini belitti. Başkan Dinçer, tam kapanma dönemini alt yapı çalışmaları için fırsata çevirdiklerini söyledi. Trafikte araç sayısının azalması nedeniyle ekiplerin çalışmalarında çok daha hızlı yol aldığını ve aksamaların yaşanmadığını dile getiren Dinçer, vatandaşların evlerinde bu süreci sağlık içerisinde geçirdikten sonra onlara yenilenmiş daha konforlu ve kesintisiz hizmetler sunacaklarını ifade etti.