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Sultanhanı’nda biçerdöverler kontrol geçiyor

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasat zamanı oluşabilecek kayıpların önüne geçilmesi için biçerdöverler kontrolden geçiriliyor.

AKSARAY 25.06.2022, 12:03
Sultanhanı’nda biçerdöverler kontrol geçiyor

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasat zamanı oluşabilecek kayıpların önüne geçilmesi için biçerdöverler kontrolden geçiriliyor.

Dane ve sap kayıplarının azaltılması ve anız yangınlarına karşı yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede İlçe Tarım ve Orman Müdürü Merve Kutlu, Gazi Mahallesi Muhtarı Özcan Özdemir ile ilçe tarım müdürlüğü personelleri arpa tarlasında biçerdöver kontrolü yaptı. Denetimlerde, tahıllarda biçerdöverle yapılan hasatta kayıp yaşanmasının ülke ekonomisine büyük zarar verdiği ve bunun için yapılan kontrollerin yanı sıra üreticilerin dikkat etmesi gereken noktalar hakkında bilgiler verildi. Çiftçiler de dane kayıpları olmaması için tarım müdürlüğü yetkililerin denetimler yaparak kendilerini bilgilendirdiğini belirterek teşekkür etti.

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