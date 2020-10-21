SÜ Rektöründen ASÜ Rektörüne ziyaret
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (ASÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF ŞAHİN, BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNİN TOPLUMSAL FAYDA EKSENLİ ÇALIŞMALARIN ARTMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, bölge üniversiteleri arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesinin toplumsal fayda eksenli çalışmaların artması bakımından önemli olduğunu söyledi.
Bir süre önce Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Metin Aksoy, ASÜ Rektörü Şahin’e iade-i ziyarette bulundu. ASÜ ile Selçuk Üniversitesi’nin öteden beri farklı alanlarda işbirliği içinde olduğunu ve KOP Bölgesi Üniversiteleri kapsamında da bir arada çalışmalar yaptığını kaydeden Prof. Yusuf Şahin, bu çalışmaların nitelik ve nicelik bakımından gelişmesini arzu ettiklerini söyledi. Bölge üniversitelerinin birbiriyle olan müspet ilişkilerinin üretilecek çalışmalara ve toplumsal faydaya da önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Rektör Şahin, “Selçuk Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Aksoy’a yeni vazifesinde başarılar diliyoruz. İşbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Şehirlerin birbirine olan fiziki ve kültürel yakınlıkları da işbirliği çalışmalarından alınan verimi arttırmaktadır” dedi.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da bir arada iş üretme ve potansiyeli paylaşma konusundaki çalışmalara katkı sunmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.
Hediye takdimlerinin ardından, kısa ve orta vadede yapılabilecekler hususunda istişarelerde bulunuldu.
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