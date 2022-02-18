Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan Selçuklu Külliyesi inşaatı hızla yükseliyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in üzerinde hassasiyetle durduğu projeler arasında yer alan Selçuklu Külliyesi’nde cami bölümünün zemin katı tamamlanma aşamasına geldi. İçerisinde kitap konağı, okuma salonu, kuran kursu ve emekli dinlenme evinin yer aldığı proje tamamlandığında 2 bin 100 kişi aynı anda ibadet yapabilecek. Köklü tarihimizin her evresinde önemli yeri olan ve kentin sosyal yaşantısını yansıtan külliye kültürünü günümüze taşımak için Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından şehrin merkezi konumunda hayata geçecek olan Selçuklu Külliyesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Geçtiğimiz eylül ayı içerisinde temelleri atılan, aradan geçen 5 aylık süre zarfında ciddi manada ilerleme kaydedildiği proje inşaatında cami bölümünün zemin katı tamamlanma aşamasına geldi. Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’nin izlerini taşıyan, günümüzün özgün mimarisiyle Selçuklu Parkı içerisinde hayata geçen Selçuklu Külliyesi tamamlandığında vatandaşların ibadet alanlarının yanı sıra kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kitap konağı da hizmete sunulmuş olacak. Külliyenin şehir yapısındaki önemine vurgu yapan Başkan Dinçer, köklü tarihi geçmişimiz içerisinde önemli yer edinmiş olan külliye kültürünün bu projeyle şehre kazandırılacağını belirtti.

Selçuklu Külliyesi’nin şehrin merkezi konumunda yer aldığını kaydeden Başkan Dinçer, “Geçmiş tarihimize baktığımızda külliyeler, kentin niteliğini ve sosyal yaşamlarını yansıtıyor. Biz de şehrimizin sosyal yapısı, kültürel zenginliği ve mimarisini dikkate alarak bu projemizi başlattık. Çalışmalar planladığımız şekilde devam ediyor. En kısa sürede bu projemizi tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” değerlendirmesinde bulundu.