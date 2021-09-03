Rektör Şahin: “Vakıf, insanın dünyevi varlıklarla kurduğu ilişki üzerinden anlaşılabilir”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Vakıf, insanın dünyevi varlıklarla kurduğu ilişki üzerinden anlaşılabilir” dedi.

ASÜ Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen “Aksaray’ın Şehir Kültürü, Vakıflar ve Vakıf Eserleri” isimli çalıştayın açılış töreninde konuşan Rektör Şahin, vermek duygusu ile birlikte maddi imkânlara sahip olmanın önemine dikkat çekti. Vakıfla ilgili kavrayışların öğretilebilir kültürün bir parçası olduğunu dile getiren Prof. Şahin, “Vakıf, insanın dünyevi varlıklarla kurduğu ilişki üzerinden anlaşılabilir. İnsanın çeşitli maddi imkânlara sahip olması önemlidir. Ancak bunları başkalarıyla paylaşabilmesi çok daha önemlidir. Vermek duygusuyla birlikte maddi imkânlara sahip olmak çok değerli. Üzerinde yaşadığımız topraklar, verme duygusunun yoğunluğunun açık şekilde görüldüğü pek çok vakıf eserine sahip. Bu haslet, kimi değişimlerle birlikte bugün de bakidir” dedi.

Doğumdan itibaren insanoğlunun korunmaya muhtaç bir varlık olduğunu ve bu muhtaçlık durumunun yardımlaşma kurumlarını ortaya çıkardığını söyleyen Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ise vakıfların İslam toplumlarının vazgeçilmez unsurlarından olduğunu dile getirdi. Aksaray’ın da vakıf medeniyetinin önemli merkezlerinden birisi konumunda olduğunu kaydeden Osmanlı, “Şehirde, kimi kayıtlarda 195, kimi kayıtlarda ise 211 adet vakfın yer aldığı belirtilmektedir. Bunların 68’inin vakfiyeleri mevcut. Aksaray’ımızda 70 adet vakıf eseri var. Bu eserlerin büyük kısmının Karamanoğlu ve Selçuklu dönemine ait olduğunu görüyoruz. Sonraki dönemlere dair eserler de söz konusu” diye konuştu.

Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi’nin de katkı verdiği etkinliğin açılış töreninin ardından iki farklı salonda düzenlenen çalıştay oturumlarına geçildi. Gün boyunca süren programda vakıfların tarihi, tanımı, türleri, yasal düzenlemeler, Aksaray’ın vakıf geçmişi, vakıf eserlerinin korunması, vakıf-şehir ilişkisi gibi hususların detayları anlatıldı.