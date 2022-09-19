Rektör Şahin: “Tüm paydaşlarla ahenk içinde çalışıyoruz”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, şehirdeki tüm paydaşlarla ahenk içerisinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Aksaray İdare Mahkemesi Başkanı Yakup Camgöz, Rektör Şahin ile istişarede görüşmesinde bulundu. Aksaray Üniversitesi’nin (ASÜ), öteden beri akademik birikimi toplumsal faydaya dönüştürmeye dair çalışmalar yürüttüğünü ve kurumsal iş birliklerinin bu manada önem teşkil ettiğini dile getiren Rektör Şahin, “Konferanslar, kongreler, paneller, sosyal ve kültürel aktiviteler Pek çok alanda şehrin dinamikleri ile birlikte projeler yürütüyoruz. Yeni sezonda da bu türden çalışmalarımız sürecek. İdare Mahkemesi Başkanı Sayın Camgöz’e istişaresinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılabilecek çalışmaların istişare edildiği görüşme sonunda Yakup Camgöz, yeni dönemde Rektör Şahin ve tüm ASÜ camiasına başarılar diledi.