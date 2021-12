Rektör Şahin: “Tüm imkanlarımızla öğrencilerin emrine amadeyiz”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüste kültür, sanat ve spor gibi derinlikli alanlara dair son derece güçlü bir altyapı olduğunu belirterek, “Tüm imkanlarımızla öğrencilerin emrine amadeyiz” dedi.

Rektör Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bulunan ve topluluklara tahsis edilen odalarda öğrencileri ziyaret etti. Öğrenci topluluklarının kısa ve orta vadede ne gibi etkinlikler yapmayı planladıklarına dair bilgiler alan Prof. Şahin, öğrencilerin merkezinde olduğu çok sayıda iş üretmeyi istediklerini dile getirdi. Topluluklara tahsis edilen odaların etkinlik planlamaları, toplantılar, belge ve materyal barındırma gibi temel ihtiyaçlara karşılık verebilecek nitelikte olduğunu ifade eden ASÜ Rektörü Şahin, “Daha önceleri topluluklarımız el yordamıyla işlerini halletmeye çalışıyor ve bir hayli zorlanıyorlardı. Biz, tüm topluluklarımıza odalar tahsis ettik ve böylece işlerini kolaylaştırdık. Artık öğrencilerimiz kendilerine tahsis edilen odalarda bir araya geliyor, projeleri hakkında görüşüyor, belge ve etkinlik malzemelerini düzenli bir biçimde saklayabiliyor, provalar yapabiliyor” dedi.

Oda ziyaretlerinin ardından Fakülte Konferansa Salonu’nda öğrenci topluluklarının başkanları ve temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katılan Rektör Şahin, temel çalışma prensiplerinden söz etti. Az da olsa devamlı olan işleri sevdiklerini ve bunun ilk prensipleri olduğunu kaydeden Prof. Şahin, “Bazen bir kereye mahsus bir iş yapılıyor ve hep aynı iş konuşuluyor. Bunun yerine basit, sade ama sürekliliği olan işler yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İkinci prensibimiz, önceki günle bugün, bir önceki ayla bu ay arasında değerli bir fark olmasını sağlamak. Bir sayı takıntımız yok ve bu da bizim üçüncü prensibimiz. Bir, sıfırdan büyüktür ve çok kıymetli bir rakamdır; donmadığınızı, yerinizde saymadığınızı gösterir. Niceliğe takılıp nitelikten taviz vermemeliyiz” diye konuştu.

“Kampüsteki olanakları etkili biçimde kullanın”

ASÜ’nün tüm unsurlarıyla bir aile olduğunu dile getiren Şahin, prensipleri anlatmaya şu sözlerle devam etti: “Dördüncü prensibimiz, biz bir aileyiz ve aynı gemideyiz bilinciyle çalışmak. Üniversiteye dair iyi ve güzel ne varsa bu hepimizi etkiler. Meleklerle çalışmıyoruz ve elbette hatalar yapabiliriz. Ancak bilerek ve isteyerek hata yapmayız. Hep beraber daha güzel işler yapmaya çalışarak ve birbirimizi destekleyerek yolumuza devam etmeliyiz. Beşinci prensibimiz, kadınların işlere etkin katılımını öncelemek. Üniversitemizde kız öğrencilerimizin sayısı her geçen yıl artıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Biz, kız öğrencilerimizin etkinlik süreçlerinin ana aktörleri olmasını çok önemli buluyoruz. Büyük bir medeniyetin evlatlarıyız ve yeni bir medeniyet inşa etme iddiamız da var. Bu inşa iddiası sadece erkeklerden ibaret olamaz. Birlikte düşünerek bu medeniyeti inşa edebiliriz. Altıncı prensibimiz ise kültür-sanat-spor gibi derinlikli işlerin yaygınlaşmasını sağlamak. Fiziki alana dair işlerimizi çok büyük oranda tamamladık. Daha iyi olabilir ama ciddi denilebilecek hiçbir eksiğimiz yok. Spor sahaları, bisiklet istasyonları, kütüphane, yüzme havuzu, konferans salonları, tesisler. Bunların hepsi sizlerin emrine amade, bizler sizlerin emrine amadeyiz. Lütfen bu olanakları kullanın.”

Her zaman yanınızdayız ve sizleri çok seviyoruz”

Öğrencilerin etkinlikler yapmasını çok önemli bulduklarını ve imkânlar ölçüsünde öğrencileri her zaman desteklediklerini belirten Rektör Şahin, “Her ne yapılacaksa hukuk ve ahlak çerçevesi içinde tüm faaliyetleri yapabilirsiniz. Biz, sizlerin işinizi kolaylaştırmak adına her daim hazırız. Çünkü etkinlik düzenlemek de bir öğrenme sürecidir. Proje üretmek, irtibata geçmek, iş birlikleri kurmak, süreçleri yönetmek. Etkinlik düzenlemek tüm bunları anlamaktır ve bunlar hayat içinde yönetmemiz gereken süreçleri kavramamıza yardımcı olur. Konser, tiyatro gösterileri, söyleşiler, sportif müsabakalar, yarışmalar. Biz, öğrencilerin etkinliklerin öznesi olması gerektiğine inanıyoruz. Her zaman sizlerin yanındayız ve sizleri çok seviyoruz” dedi.

Rektör Şahin’in konuşmasının ardından öğrenciler söz alarak talep ve beklentilerini dile getirdi. Toplantı da Rektör Şahin’e Rektör Yardımcıları da eşlik etti. ASÜ’de 64 öğrenci topluluğu bulunuyor. Bu topluluklar yıl içinde, öğrencilerin akademik olarak eğitim aldıkları alanların yanı sıra kültür, sanat, çevre ve spor gibi farklı alanlarda etkinlikler düzenliyor.