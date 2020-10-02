Rektör Şahin: “Şehre katkı sunma gayretindeyiz”
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (ASÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF ŞAHİN, KÜLTÜR-SANATTAN TARIM VE HAYVANCILIĞA, BİLİŞİM VE TEKNOLOJİDEN SANAYİ VE TİCARETE, ŞEHRE DAİR HER NE VARSA KATKI SUNMA GAYRETİNDE OLDUKLARINI SÖYLEDİ.
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kültür-sanattan tarım ve hayvancılığa, bilişim ve teknolojiden sanayi ve ticarete, şehre dair her ne varsa katkı sunma gayretinde olduklarını söyledi.
Aksaray Ticaret İl Müdürü İsmail Sevim, Rektör Şahin’e nezaket ziyaretinde bulundu. Aksaray’ın farklı alanlarda çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve kurumların her birinin kendi sorumluluk alanlarında bu potansiyele ivme kazandırmaya çalıştığını ifade eden Şahin, “ASÜ de kendi sorumluluk alanında şehir için çalışıyor. Bu kapsamda farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içindeyiz. Kültür, sanat, spor, sanayi, ticaret ASÜ’nün akademik birikimi şehrimizin ve milletimizi hizmetindedir” dedi. Aksaray Ticaret İl Müdürü İsmail Sevim ise kurum çalışmaları hakkında Rektör Şahin’e bilgiler verdi.
Ziyaret, süreç içerisinde her iki kurumun yapabileceği çalışmaların görüşülmesiyle tamamlandı.
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