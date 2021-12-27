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Rektör Şahin: “Ödüller, derinleşme çalışmalarının somut göstergeleridir”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, engelsiz kampüs ve çevreci kampüs alanlarında yapılan çalışmaların ardından gelen ödül ve derecelerin, derinleşme sürecine yönelik faaliyetlerin somut birer göstergesi olduğunu söyledi.

AKSARAY 27.12.2021, 11:53
Rektör Şahin: “Ödüller, derinleşme çalışmalarının somut göstergeleridir”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, engelsiz kampüs ve çevreci kampüs alanlarında yapılan çalışmaların ardından gelen ödül ve derecelerin, derinleşme sürecine yönelik faaliyetlerin somut birer göstergesi olduğunu söyledi.

ASÜ 5. Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan Rektör Şahin, kampüste kaba işçilik diye adlandırılabilecek fiziki yapılaşma sürecinin tamamlandığını, eksik olan Tıp Fakültesi binasının yapımına da kısa süre sonra başlanacağını söyledi. Bu binanın da tamamlanmasıyla, fiziki bakımdan belirgin bir eksiğin kalmayacağını kaydeden Rektör Şahin, “Kütüphane, sosyal tesis, yeşillendirme, altyapı Tüm bu işler tamamlandı ve görünür gelecekte inşatla alakalı ciddi bir eksik kalmadı. Artık derinleşme sürecindeyiz. Gerek kültür-sanat faaliyetlerine gerekse akademik çalışmalara çok daha yoğun enerji harcayacağımız bir süreçteyiz” dedi. Derinleşme çalışmalarına ilişkin yapılan faaliyetlerin belirgin bir şekilde görülmeye başlandığını ileten ASÜ Rektörü, “Akademik performansımız artıyor. Çeşitli kuruluşların yayınladığı performans listelerinde üst basamaklardayız. Hijyen ve Sanitasyon Yönetimi Belgesi alan ilk devlet üniversitesiyiz. Bunların yanı sıra engelliler ve çevre ile alakalı yaptığımız çalışmalar var. Bu alanlarda yaptığımız çalışmaların ardından -pek çok kıdemli üniversiteyi de geride bırakarak- ulusal ve uluslararası ölçekte derecelere girdik ve ödüller aldık. Bunlar, derinleşme çalışmalarının somut örnekleridir” dedi.

Kurumların kısa sürede belli bir noktaya gelemeyeceğini ve ilerleyişin ardında ciddi bir emek sürecin olduğunu da anlatan Prof. Şahin, “ASÜ’nün bugünlere ulaşması da birkaç günde olmadı. Bu noktalara gelene kadar çok büyük emekler var. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir kurumu değerlendirirken dünü ve bugünü arasında bir mukayese yapılırsa, değişim çok daha net biçimde görülür. ASÜ’nün hikâyesine katkı veriyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçifçi, Danışma Kurulunun gündemi ve Salgın sürecinde yapılan faaliyetleri özetlerken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz ise spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarındaki son duruma dair bilgiler aktardı.

Danışma Kurulu, ASÜ ile kamu ve özel sektör kuruluşları arasındaki iş birliğini sağlamak, bilimsel etkinlikler, projeler ve eğitim-öğretim konularında görüş ve önerileri almak için her yıl düzenleniyor. Toplantılara ASÜ üst yönetimi, dekanlar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, bazı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, özel sektör temsilcileri ve öğrenci konseyi başkanı katılıyor.

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