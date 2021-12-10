Rektör Şahin: “Enerji verimliliğimiz belirlenen standartlar içerisinde”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kampüste bulunan binalardaki enerji verimliliğinin belirlenen standartlar içerisinde olduğunu söyledi.

ASÜ Kampüsünde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) çalışmalarındaki son durumu değerlendiren Rektör Şahin, ek yapılar dâhil toplam 23 binanın 18’i için EKB alındığını, beş bina içinse sürecin devam ettiğini söyledi. Gerekli hazırlık çalışmalarını yaptıktan sonra Bakanlıkça yetkili firmalara, binalardaki enerji verimliliğinin standartlarını gösteren EKB için başvuruda bulunduklarını dile getiren Şahin, “Uzmanlar gerekli çalışmaları yaptılar. Ek yapılar dâhil 23 binamızın 18’i için süreç tamamlandı ve enerji verimliliğinin belirlenen standartlar içerisinde olduğu belgelendi. Beş binamız içinse süreç devam ediyor” dedi.

Enerji verimliliği konusunun ASÜ için farklı anlamları olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, “Evvela bu konu kaynakları verimli kullanma ve yapı kökenli enerji israfını azaltma gibi toplumun bütününü ilgilendiren bir öneme sahip. ASÜ’nün en çevreci kampüslerden birisi olma unvanıyla birlikte değerlendirdiğimizde ise konu, bizim açımızdan ayrıca kıymetli bir noktada durmaktadır. Anımsanacağı üzere Üniversitemiz ‘GreenMetric’ araştırmalarına göre ülkemizdeki en çevreci kampüsler arasında ilk beşte. Bu araştırma içerisinde enerjinin verimli ve etkin kullanımı da önemli bir çerçeveyi oluşturuyor. Hâlihazırda standartları sağlamış olmaktan dolayı mutluyuz. Çevreci kampüs unvanımıza yakışır ve bunu geliştirir nitelikteki çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

EKB sürecinde kampüsteki binalar yalıtım özellikleri, ısı geçirgenliği, aydınlatma ve iklimlendirme sistemleri gibi parametreler bakımından titiz şekilde değerlendirildi.