Rektör Şahin: “Devamlılığı olan işler üretme çabasındayız”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, tek sefere mahsus işler yerine, geleneği ve devamlılığı olan işler yapmayı daha anlamlı bulduklarını söyledi.

ASÜ’de düzenli aralıklarla farklı okullarda görev yapan akademisyenleri ağırlayan Rektör Şahin, sohbet buluşmalarında artık bir gelenek haline geldiğini belirtti. Devamlılığı olan işler yapmanın, temel çalışma prensiplerinden birisi olduğunu ve sohbet buluşmalarını da bu çerçevede tanımladıklarını kaydeden ASÜ Rektörü, “Bu buluşmalar tanışma, kaynaşma, paylaşma, birbirini dinleme, ortak hedef belirleme ve birlikte iş üretme anlamlarının ötesinde, büyük ASÜ ailesinin bağlarını güçlendirme bakımından da değerlidir. Katılım sağlayan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Kısa açıklamanın ardından akademisyenler ve Rektör Şahin, 2021 için planlanan çalışmalar başta olmak üzere, akademik faaliyetler hususunda istişarelerde bulundu.