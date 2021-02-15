Rektör Şahin: “Ben’ değil, ’Biz’ diyen bir anlayışımız var”

Aksaray Üniversitesi’nin (ASÜ) çeşitli birimlerinde görevde olan ve daha önce görev yapan tüm yöneticilerin yürütülen işlere çok kıymetli katkılar sunduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Ben’ değil, ’Biz’ diyen bir anlayışımız var” dedi.

ASÜ’de gerek farklı bir idari görevi deruhte ediyor olması gerekse akademik çalışmalarına yoğunlaşmak amacıyla, yürüttüğü birim yöneticiliği görevinden ayrılan akademisyenlere, düzenlenen törenle “Teşekkür Belgesi” takdiminde bulunuldu. Törende kısa bir değerlendirme yapan Rektör Şahin, ASÜ’de tüm işlerin ortak akıl ekseninde yürüdüğünü ve birim yöneticilerinin üretilen işlere çok kıymetli katkılar sunduğunu söyledi. Ekip çalışmasını ne denli anlamlı bulduklarını her fırsatta dile getirdiklerini ve “Ben” değil “Biz” diyen bir anlayışa sahip olduklarını vurgulayan Şahin, “Kampüste hangi alana dair ne başarı elde edilmişse, bu sadece rektörün veya üst yönetimin değil tüm birim yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın emekleri ile olmuştur. Toplam bir başarıdan söz edilecekse, burada herkesin uyum ve gayretli çalışmalarının hakkını teslim etmek gerekir” dedi.

İdari görevlerin akademik çalışmalarla birleştiğinde önemli bir yoğunluğu da beraberinde getirdiğine ve sürecin ciddi bir fedakarlık içerdiğine dikkat çeken ASÜ Rektörü Şahin, “Çeşitli birimlerde birlikte yol yürüdüğümüz, iş yaptığımız arkadaşlarımız gerek farklı idari görevlere atanmaları nedeniyle önceki görevlerinden ayrılmış gerekse akademik çalışmalarına yoğunlaşmak amacıyla görevlerini bir başka arkadaşımıza devretmiştir. Her bir arkadaşımız, kendi alanında, yürütülen çalışmalara üst düzeyde katkı sunmuş ve birimlerini geliştirmiştir. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz bir aileyiz; aynı çatı altında mesai arkadaşlığımız ve kurumsal çalışmalar hususundaki işbirliğimiz devam edecek” dedi.

Törende, Prof. Dr. Hüseyin Ünlü’ye Güzelyurt MYO Müdürü, Doç. Dr. Veysel Çakmak’a Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Tekin Karacaer’e Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami Yıldız’a Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Prof. Dr. Yusuf Yakar’a Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İl Koordinatörü, Dr. Öğr. Üyesi Murat Yıldız’a Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Koordinatörü ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Altuğ’a ÖSYM İl Koordinatörü olarak yaptıkları çalışmalar münasebetiyle belgeleri takdim edildi.