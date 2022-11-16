Rektör Şahin: “ASÜ, potansiyeli çok büyük bir üniversite”

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Üniversitesinin (ASÜ), kendisinden çok daha kıdemli üniversiteler arasında dahi üst basamaklarda yer aldığını belirterek, “ASÜ potansiyeli çok büyük bir üniversite” dedi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Akademik Kurul Toplantısı’nda konuşan Rektör Şahin, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısını kınayarak sözlerine başladı. Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Şahin, “Bu devlet büyük bir devlet. 2 bin 200 yılı aşkın bir devlet geleneğine sahibiz. Allah’ın izni ile bunların üstesinden geliriz. Allah bu devlete, bu millete zeval vermesin, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.

ASÜ’nün genç ve yolun henüz başında bir üniversite olduğunu, göreve geldikleri ilk dönem boyunca fiziki şartların iyileştirilmesi işlerine çok ciddi zaman ayırdıklarını kaydeden Prof. Şahin, ikinci dönemde ise kültür, sanat ve akademi eksenli derinleşme çalışmalarının ağırlık kazandığını anımsattı. Fiziki altyapı işlerinin çok büyük oranda tamamlandığını, peyzaj gibi süreklilik arz eden işlerin ise sürdüğünü vurgulayan Rektör Şahin, “Çevre düzenlemeleri konusunda -kampüsün zor bir coğrafyada olmasına rağmen- epeyce mesafe aldık. Yerleşimin olduğu kuşak içerisinde dikip büyüttüğümüz fidan sayısı 40 bini buldu. Kütüphanemiz aktif biçimde kullanılıyor, yeni yemekhanemiz devreye girdi, eski yemekhanedeki tadilatlar sürüyor, binalarımızda eğitim-öğretim sorunsuz şekilde devam ediyor. Fiziki bakımdan büyük diye nitelendirilebilecek bir eksiğimiz kalmadı” diye konuştu.

“ASÜ, bir üst lige çıkabilecek üniversiteler arasında başı çekiyor”

ASÜ’nün büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve Türkiye’nin en dikkat çeken üniversiteleri arasında yer aldığını dile getiren Rektör Şahin, bazen farklı üniversitelerin birbiriyle kıyaslandığını, bunun son derece anlaşılır bir durum olduğunu ancak kıyaslamalar yapılırken denk kurumların birbirleriyle yorumlanması gerektiğini kaydetti. 200 yıllık, 100 yıllık, 70 yıllık birikimi olan üniversitelerle yeni nesil üniversitelerin kıyaslanmasının hakşinas bir yaklaşım olmayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, “ASÜ 2006 yılında kuruldu ve her bakımdan hızlı şekilde büyüyor. Biz, ASÜ ile aynı dönemde kurulan üniversiteler arasında, hangi sıralamaya bakarsanız bakın, ilk üçte veya ilk beşteyiz. ASÜ, bir üst lige çıkacak üniversiteler arasında başı çekmektedir” şeklinde konuştu.

“Çevreci, engelsiz ve temiz üniversite olarak pek çok konuda zirvedeyiz”

Yarışa eşit noktadan başlanan pek çok konuda, ASÜ’nün kendisinden çok daha kıdemli üniversiteler arasında dahi üst sıralarda yer aldığını söyleyen Şahin, “GreenMetric isimli bir değerlendirme var. Beş ana parametre ve çok sayıda alt başlıktan oluşan bu değerlendirme ile üniversitelerin çevreci yaklaşımları sıralanıyor. ASÜ, en çevreci 130 devlet üniversitesi arasında ilk üç ve ilk beş arasında yer alıyor. Engelsiz kampüs çalışmalarında da önemli bir dereceye sahibiz. Türkiye’de 207 üniversite var. Bu üniversitelerden sadece 114’ü ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ne başvuruda bulunabildi. ASÜ bu sıralamada Türkiye birincisi oldu. Bunun yanı sıra ‘Hijyen ve Sanitasyon Belgesi’ne sahip ilk devlet üniversitesiyiz. Bunlar çok kıymetli başarılar ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İİBF’nin geçen sezon dokuz adet projesi destek aldı

Rektör Şahin’in ardından kürsüye gelen İİBF Dekanı Prof. Dr. Gülin Tabakan, 2021-2022 döneminde yapılan akademik ve idari çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Fakültede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin dijitalleşme çağına daha uygun bir noktaya getirildiğini ve akademik performansın önemli oranda arttığını anlatan Prof. Tabakan, “Geçen sezon dokuz adet projemiz bazı kurumlardan destek aldı. Yayın sayımız ve yayın performansımız artıyor. Bunlara ek olarak, iç ve dış paydaşlarımızla birlikte, toplumsal yaşamla ilgili pek çok projeyi başarıyla yürütüyoruz” dedi. Öğrenci odaklı çalışmalar yaptıklarını da vurgulayan Dekan Gülin Tabakan, yıl boyunca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediklerinin altını çizdi.

Açılış konuşmalarının ardından İİBF Akademik Kurul Toplantısı, hazırlanan raporun sunulması, görüş ve önerilerin alınmasıyla tamamlandı.