Rektör Şahin ASÜ istatistiki verileri açıkladı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ’nün 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı istatistikleri hakkında bilgiler verdi.

Kampüste 80 profesör, 106 doçent, 304 dr. öğr. üyesi, 188 öğretim görevlisi, 160 araştırma görevlisi olmak üzere, 313’ü kadın, 525’i erkek toplam 838 öğretim elemanın görev yaptığını kaydeden Rekör Şahin, “Üniversitemizdeki fakülte sayısı 12’dir. Bunun yanı sıra üç enstitü, bir yüksekokul, altı meslek yüksekokulu, 20 uygulama ve araştırma merkezi, 114 bölüm, 255 anabilim dalı ve 59 önlisans, 45 lisans, 81 yüksek lisans, 22 doktora programı bulunmaktadır. Okullarımızdaki öğrenci sayımız ise 21 bin 979. 4 bin 285 öğrencimiz önlisans, 15 bin 405 öğrencimiz lisans, 2 bin 289 öğrencimiz de lisansüstü eğitim almaktadır. 48 farklı ülkeden bin 178 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Yabancı öğrencilerimiz ağırlıklı olarak Türkmenistan, Azerbaycan, Suriye, Irak, Afganistan ve Almanya’dan” dedi.

ASÜ’de 18 engelli öğrencinin eğitim-öğretim aldığını kaydeden Rektör Şahin, 2019’da 44 öğrencinin de değişim programlarına katıldığını belirtti.