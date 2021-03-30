Otogarda HES kodu sorgulamaları devam ediyor

Aksaray Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüsün ilk tespit edilmesi ile birlikte Belediye Başkanı Evren Dinçer’in talimatları doğrultusunda tedbirleri alan Aksaray Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde ve toplu taşıma araçlarında HES kodu sorgulamalarına devam ediyor. Denetimlerde otobüs firmaları Bilim Kurulunun aldığı kararlara hassasiyet göstermeleri isteniliyor. Terminal içerisinde sosyal mesafeye ve maskeye dikkat etmeyen yolcular ve sürücüler de zabıta ekiplerince uyarılıyor. Seyahat etmeye hazırlanan yolcuların yolculukları başlamadan önce ateşleri ölçüldü.

İçişleri Bakanlığının gönderdiği "korona virüs denetimleri" genelgesi kapsamında Aksaray Belediyesi ekipleri tarafından otobüs terminalindeki iş yerleri, otobüs yazıhaneleri ile yolcu otobüslerinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Belediye zabıta ekipleri, yolculara tedbirli olmaları ve maske, mesafe, hijyen kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bunarak HES kodu kullanımının zorunlu olduğunu hatırlattı. Yolcuların ateşleri ölçülürken HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüs firmalarının tedbirlere karşı hassasiyet göstermeleri istendi. Halk sağlığını korumak için yapılan denetim uygulamasının sıklıkla devam edeceği bildirildi.