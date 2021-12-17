Minik öğrenciler meslekleri tanımak için adliyede

Aksaray’da büyüdüklerinde seçecekleri meslekleri tanımak için kurum ve kuruluşları ziyaret eden minik öğrenciler, adliyede çeşitli mesleklerde görev yapan personeli ziyaret ederek meslekleri hakkında bilgiler aldı.

Aksaray Emlak Kredi İlkokulunda eğitim gören 2. sınıf öğrencileri ileride seçecekleri meslekleri tanımak adına ziyaret ettikleri kurumlar arasında adliyeyi gezdi. Öğretmenleri Esin Öksüz eşliğinde duruşma salonunda avukat ve katiplerden mahkemelerin konuları ve işleyişler hakkında bilgi alan minik öğrenciler, meslekler hakkında sorular sordu. Mesleklere dair merak ettiklerinin yanı sıra adli yazışma evraklarının zarflarını posta mührü ile mühürleyen minik öğrenciler meslek deneyimi de yaşadı. Adliyede görevli polis ve jandarma ekiplerinde de bilgi alan minik öğrenciler daha sonra adliyede kamuoyunu bilgilendirmek için görev alan basın mensuplarında da mesleki bilgiler aldı. Minik öğrenciler adliyeden öğretmenleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çekerek ayrıldı.