Lübnanlı yatırımcının kararı Aksaray oldu
AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) BAŞKANI CÜNEYT GÖKTAŞ İLE GÖRÜŞMELER YAPAN LÜBNANLI PLASTİK FİRMASI AKSARAY’A YATIRIM YAPMA KARARI ALDI.
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Cüneyt Göktaş ile görüşmeler yapan Lübnanlı plastik firması Aksaray’a yatırım yapma kararı aldı.
Konuyla ilgili bilgiler veren ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, “Lübnan’da plastik medikal üretimi yapan firma, yatırım teşvik belgesi kapsamında Lübnan’daki tesisini Aksaray’a taşıma kararı almıştır. Avrupa ve İskandinav ülkelerine ihracatının yüzde 60’ını gerçekleştiren plastik firması, Aksaray OSB’den 10 bin metrekare arazi üzerine yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırım yapıp, kademeli olarak 100 kişiye istihdam sağlayacaktır. Her geçen gün artan yerli yatırımcı taleplerine yabancı yatırımcılar da eklenmektedir. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Aksaray yabancı yatırımcıların da ilk noktaları olacak. Bizler bu noktada üzerimize düşen her türlü görevi fazlası ile yapacak ve Aksaray’ımızı dış dünya ile buluşturacağız. Odamız içerisinde faaliyete geçirmiş olduğumuz ihracat destek ofisimizin de katkıları ile bu alanda çok daha aktif olacağız. Bizlere yaptığımız çalışmalarda ve yatırımların kazandırılmasında yardımcı olan Ahiler Kalkınma Ajansımıza da teşekkür ediyorum" dedi.
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