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Kadın astsubaylardan kadın sürücü ve yolculara KADES eğitimi

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kadınları bilgilendirmeye devam eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, karayollarında yapılan denetim ve uygulamalara katılarak kadın sürücü ve yolculara KADES eğitimi verdi.

AKSARAY 04.08.2022, 15:51
Kadın astsubaylardan kadın sürücü ve yolculara KADES eğitimi

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla kadınları bilgilendirmeye devam eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, karayollarında yapılan denetim ve uygulamalara katılarak kadın sürücü ve yolculara KADES eğitimi verdi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar kadına yönelik şiddetin önlemesi amacıyla yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Köylerde, ilçelerde, beldelerde eğitim çalışmalarına devam eden kadın astsubaylar şimdi de karayollarında yapılan uygulama ve denetimlere katılarak kadın sürücü ve yolculara KADES eğitimi verdi. Eğitimlerin yanında broşürler dağıtarak bilgilendiren kadın astsubaylar ayrıca kadınların telefonlarına KADES programını yükleyerek nasıl kullanıldığı çerçevesinde bilgiler verdi.

Çalışma çerçevesinde yazılı bir açıklama yapan İl Jandarma Komutanlığı, “Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir” denildi.

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