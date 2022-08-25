Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 50 kök kenevir bitkisi, kubar esrar ve tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde geniş çaplı çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kenevir yetiştirip esrar üretimi yapan 2 şahsa yönelik operasyon yaptı. Aksaray’ın merkeze bağlı Sarıağıl ve Babakonağı köylerinde 2 ayrı adrese yönelik operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, evlerin bahçelerinde 50 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Evlerde yapılan aramalarda ise bir miktar kubar esrar, ruhsatsız tabanca, tabanca mermileri ve uyuşturucu kullanma, hazırlama aparatları ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan İsmet Y. (46) ve Hasan G. (40) isimli şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken operasyonlarla ilgili soruşturma başlatıldı.