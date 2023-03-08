Jandarmadan kadınlara 8 Mart karanfili

Aksaray’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle jandarma ekipleri bulundukları tüm ortamlarda kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı.

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tüm birimleriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için karanfiller hazırladı. Hazırlanan karanfiller tüm birimlere dağıtılarak trafik uygulamasında, spor salonlarında, jandarma karakollarında, sokakta, resmi kurum ve kuruluşlarda, köylerde, fabrikalarda, evlerde ve hemen her yerde kadınlara ulaştırıldı. Kadınların gününü kutlayan jandarma ekiplerine kadınlar da teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.