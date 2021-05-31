Jandarmadan fabrikalarda denetim ve bilgilendirme

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaları denetleyerek çalışan personele korona virüsle mücadele kapsamında bilgiler verdi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun “Devlet millet el ele, korona virüsle mücadele” sloganıyla başlattığı seferberlik kapsamında kent genelinde tüm kurum ve kuruluşlar etkin bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda hemen her alanda faaliyetlerini icra eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikaları denetleyerek personelle bir araya geldi. Jandarma ekipleri, fabrikalarda çalışanlara korona virüsle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi gerektiğini anlatırken, temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımı hakkında da uyarılarda bulundu. Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Halkımızın sağlığı ile ilgili çalışmalarımıza hassasiyetle devam edilecektir” denildi.