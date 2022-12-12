Jandarmadan erkeklere “Kadına El Kal-Ka-Maz” eğitimi

Aksaray’da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla köy köy gezen jandarma ekipleri İçişleri Bakanlığı’nın “Kadına El Kal-Ka-Maz” sloganı çerçevesinde erkeklere eğitim veriyor.

Aksaray’da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın “Kadına El Kal-Ka-Maz” sloganıyla 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimleri verilmesine yönelik genelge çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeden belde ve köylere kadar vatandaşları ziyaret ederek erkeklere eğitimler veriyor. Farkındalığı artırmak amacıyla verilen eğitimlerde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda temel bilgilendirme yapılırken, vatandaşlara bilgi amaçlı broşürler dağıtılıyor.

Konula ilgili İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir” denildi.