Jandarma sokak hayvanlarına mama ve yem verdi

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü nedeniyle Aksaray’da mama ve yemlerle araziye çıkan jandarma ekipleri sokak hayvanlarına ulaşarak karınlarını doyurdu.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü nedeniyle araziye çıktı. Sokak hayvanlarına ulaşmak amacıyla her zaman olduğu gibi hayvanların gününde de onların yanında olan jandarma ekipleri araçlara yükledikleri yem ve mamalarla dağ bayır demeden gezerek sokak hayvanlarına ulaştı. Hayvanlara yem ve mama veren jandarma ekipleri kendi elleriyle hayvanları beslerken, jandarmayı gören köpekler ekiplerin yanından ayrılmadı. Sokak hayvanlarının korunması, beslenmesi ve yaşam şartlarının kolaylaştırılması amacıyla sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada Aksaray genelinde ilçe, belde ve köy yollarında da ekipler sokak hayvanlarına ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan azılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.