Jandarma ekipleri öğrenci servislerini denetleyip öğrencileri ziyaret etti

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının 2. dönemi ile birlikte köy okullarında yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla köy okullarına sürpriz ziyaret yaparak öğrencilerle bir araya geldi. Jandarma ekipleri öğrenci servislerini de denetleyerek öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlıyor.

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrenci servislerine yönelik geniş çaplı denetim ve uygulamalara başladı. Jandarma ekipleri, öğrencilerin sağlıklı, güvenli bir eğitim öğretim yapmalarını sağlamak amacıyla ilçe, belde ve köylerde bulunan belirli güzergahlarda denetim ve uygulama yaptı. Uygulamalarla ilgili İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Okul servis araçlarının karıştığı kazaların en aza indirilmesi ve kontrollü sosyal hayat sürecinin temel prensipleri olan temizlik, mesafe ve maske kullanımı kurallarına uygunluk konularında gerekli kontroller yapılmıştır. Ayrıca okul servis aracı şoförlerine ve öğrencilere trafik güvenliği eğitim konularında bilgilendirme yapılmıştır. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretim döneminde yanında olmak, okul servis araçlarında huzurlu ve güvenli yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla trafik güvenliği eğitimi ve trafik denetimi faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.

Öte yandan, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Akin Köyü Akin İlkokuluna 2020-2021 eğitim-öğretim 2. yarıyılı açılışı nedeniyle Covid-19 tedbirleri kapsamında ziyaret sürpriz ziyaret yaptı. Okulda eğitim öğretim gören minik öğrencilerle bir araya gelen jandarma ekipleri öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle bir bir görüşerek sohbet eden jandarma ekipleri öğrencileri korona virüs kapsamında maske, mesafe ve hijyen konularında bilgilendirerek Jandarma Çocuk Dergisi, Jandarma Boyama Kitabı ve balonlar hediye etti.