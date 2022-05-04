Jandarma 65 yasadışı siteyi tespit ederek kapattı

Aksaray’da internet ortamında devriye atarak suç önleme ve tespit etme faaliyetleri sürdüren jandarma ekipleri tespit ettiği 65 yasadışı bahis ve müstehcen içerikli sitelerin kapatılmasını sağladı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı sanal devriye ekipleri internet üzerinde sosyal medya ve diğer platformlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sanal ortamda devriye atarak suç önleme ve suç tespiti gibi birçok faaliyet yapan jandarma ekipleri bu çerçevede yurt dışı üzerinden yayın yapan 52 adet yasadışı bahis ve 13 adet müstehcen içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi/url adresi tespit etti. Bununla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile çalışma yapan jandarma ekipleri sitelerin kapatılmasını sağladı. Jandarma ekipleri günün her saati sanal ortamlarda devriye görevine devam ediyor.