Güvenlik kamerasına yakalanan 3 hırsız tutuklandı

Aksaray’da 2 evden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarına yakalanan 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayları Pınar ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 evde yaşanan hırsızlık olayının ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerinde yaptığı incelemelerde güvenlik kamerasından hırsızların kimliğine ulaştı. Her 2 adreste de M.Y. (23), M.Y. (22) ve M.S. isimli şüphelilerin hırsızlık yaptığını tespit eden polis ekipleri, bir süre yapılan araştırmanın ardından şahısların saklandığı evi belirledi. Hacıhasanlı Mahallesinde tespit edilen ikamete yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.