banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
Dış borç 450 Milyar Dolara yaklaştı
Dış borç 450 Milyar Dolara yaklaştı
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi

Genç Osman Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor

Aksaray’ın ilk Millet Kıraathanesi olan Genç Osman Millet Kıraathanesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

AKSARAY 30.06.2021, 14:42
Genç Osman Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor

Aksaray’ın ilk Millet Kıraathanesi olan Genç Osman Millet Kıraathanesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Aksaray Belediyesi, Korona Virüs salgını nedeni ile geçtiğimiz günlerde bazı tesislerinin hizmetlerine sınırlama getirmişti. Tedbirler kapsamında sınırlama getirilen tesislerden Genç Osman Millet Kıraathanesi’nde yeniden normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte tekrar hizmet vermeye başlanıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in şehir genelinde hayata geçirdiği eğitim ve kültür tesisleri vatandaşlar tarafında beğenilerek kullanılıyordu. Korona Virüs tedbirleri dolayısı ile günlerdir boş kalan Genç Osman Millet Kıraathanesi kitapseverlere kapılarını açtı. Geçtiğimiz yıl açılışı yapılarak hizmet vermeye başlayan ve Aksaray’ın ilk Millet Kıraathanesi olan Genç Osman Millet Kıraathanesi’nde toplam 11 bin kitap yer alıyor. Vatandaşların ücretsiz olarak kullanabildiği kıraathanenin içerisinde zengin kitap varlığının yanı sıra kafeterya, çalışma odaları, grup çalışma odaları ve bilgisayar odası bulunuyor. Kitap severlerin yeni uğrak noktası olan Genç Osman Millet Kıraathanesinde ücretsiz çay ve kahve ikramı da yapılıyor.
banner486
Yorumlar (0)
31°
açık
banner493