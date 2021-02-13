Devlet koruması ile sıcak aile ortamında büyüyorlar

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun eşi Emine Aydoğdu 2 çocuğun koruyucu ailesi Şemsi-Soner Kurt çifti ile kendi çocukları olduğu halde bir çocuğunda koruyucu ailesi olan İlkay Ulu’ya evlerinde ziyarette bulundu.

Koruyucu aileler ve çocuklarla görüşerek bir süre sohbet eden Emine Aydoğdu, devlet koruması altındaki çocukların aile ortamında eğitim, bakım ve yetiştirilmelerinin önemine dikkat çekerek, evlat edinme ve koruyucu aile uygulamaları ile çocukların sıcak aile ortamında büyüdüğünü söyledi. Bir sebeple kendi ailelerinden çok küçük yaşlarda ayrılmak zorunda kalarak devletin koruması altına alınan çocukların bütün ihtiyaçları karşılanarak sevgi evlerinde kaldığını ifade eden Emine Aydoğdu, isteyen ailelerin bu evlerdeki çocuklarında Koruyucu Ailesi olabildiklerini kaydetti. Emine Aydoğdu, anne, baba, kardeş sevgisi ve aile ortamının bu çocukların gelişiminde büyük önem taşıdığını aktardı. Devlet koruması altındaki bir erkek çocuğun ilk önce koruyucu ailesi, daha sonra çocuğu evlatlık alan, şimdilerde ikinci bir çocuğunda koruyucu ailesi olan Şemsi-Soner Kurt ile bir süre görüşen Emine Aydoğdu, Kurt ailesini tebrik etti. Aydoğdu, daha sonra kendi çocukları olduğu halde bir kız çocuğunun koruyucu ailesi olan İlkay Ulu’yu ziyaret etti. Ulu ile sohbet eden Aydoğdu; koruyucu aile olmak isteyen ailelerin mutlaka Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden bilgi almasını isteyerek şartları uygun ailelerin devlet koruması altındaki bu çocukların ailesi olabileceğini belirtti.