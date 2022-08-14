Çocuklar kendi festivallerinde hem eğlendiler hem de öğrendiler

Aksaray Belediyesi tarafından orgaze edilen Çocuk Festivalinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Aksaray Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerinde eğlenerek öğrenmesini sağlamak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda Çocuk Festivali düzenlendi. Aksaray Belediyesi Bilim Merkezinde çocukların gelişimi için verilen eğitimler festival alanına taşındı. Festival alanındaki oyun parklarında aileleri ile birlikte doyasıya eğlenen çocuklar Bilim Merkezi eğitmenleri tarafından kurulan stantlarda el becerisi eğitimleri aldı. Balon parkurlarında eğlenen çocuklar eğitmenlerden hem kültürel hem de teknolojik alanlarda eğitim aldı. Kimi zaman matkaplarla ahşap topaç yapan çocuklar kimi zaman da deneylerle kendilerine oyuncak yaptı. Bilim Merkezinde eğitim gören öğrencilerin ürettiği E-Spor yazılımları ile oyunlar oynayan çocuklar 2 gün boyunca aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirdi.