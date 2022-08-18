Çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor

Aksaray Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinde hizmete sunulan Çocuk Aktivite Merkezi ve Oyuncak Müzesi her yaş grubunda çocukların ilgisini çekiyor. Hafta sonları çeşitli aktivelerin yapıldığı Çocuk Aktivite Merkezi ve Oyuncak Müzesinde kurs eğitimleri devam ediyor.

Çocukların dijital ortamlardan uzak, sosyal ve kişisel beceriler edinmelerini sağlayacak Çocuk Aktivite Merkezi ve Oyuncak Müzesi, Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 10.00 ila 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Çocuk Aktivite Merkezinde hafta sonları palyaço gösterileri ile çocuklara keyifli ve renkli anlar yaşatılıyor. Çocukların sosyal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunan Çocuk Aktivite Merkezi ve Oyuncak Müzesinde ahşap oyuncak atölyesi, akıl ve zekâ oyunlarının yanı sıra takı tasarım, robotik kodlama, gitar kursu, keçeden aksesuar yapımı, taş boyama, drama ve resim kursları branşında eğitim veriliyor. Çocuk Aktive Merkezi içerisinde yer alan oyuncak müzesi çocuklarıyla beraber gelen ailelerin ilgisi çekiyor. Küçük ve büyüklerin birlikte keyifli vakit geçirdiği oyuncak müzesinde geçmiş tarihi yansıtan geleneksel oyuncaklar sergileniyor. Çocukların sosyalleşmeleri ve el becerisi kazanmasına olanak sağlayan Çocuk Aktivite ve Oyuncak Müzesinde her yaş grubunda çocuklar, serbest oyunları yanında farklı etkinliklere de katılabiliyor.