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Belediye Başkanı Evren Dinçer projeleri yerinde inceledi

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANI EVREN DİNÇER, BELEDİYENİN YÜRÜTTÜĞÜ PROJE SAHALARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

AKSARAY 09.09.2020, 16:41
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Belediye Başkanı Evren Dinçer projeleri yerinde inceledi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediyenin yürüttüğü proje sahalarında incelemelerde bulundu.

Başkan Dinçer, ilk olarak Büyük Bölcek Mahallesinde alt ve üst yapı çalışmaları sonrasında başlatılan asfalt çalışmasını inceledi. Dinçer, ardından Bedir Muhtar Mahallesinde temeli atılan Bedir muhtar külliye temel kazısı ve TOKİ bölgesine yapılan kapalı pazar alanında incelemelerde bulunarak ilgili birimlerden çalışmalar hakkında brifing aldı. Başkan Dinçer, projelerin adım adım takip edildiğinin altını çizerek, “Projelerimiz şehrimize değer katacak” dedi. Bakan Dinçer, Bedir Muhtar Mahallesinde temeli atılarak yapımına başlanan Bedir Muhtar Cami ve Külliyesi inşaat alanına geçti. Aksaray’ın tarihi ve yerel dokusu göz önünde bulundurularak tasarlanan bin 400 metrekare kapalı alana sahip Bedir Muhtar Cami ve Külliyesinin modern ve çağdaş mimariye sahip olacağını belirten Başkan Dinçer, “Gelecek nesillere kalıcı bir eser kazandırmak için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Başkan Dinçer, 3 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilecek külliye projesinin içerisinde taziye evleri ile sosyal donatıların da yer aldığını ifade etti. Başkan Dinçer, Aksaray’ın en önemli projeleri arasında yer alan külliye projesinin tarihi geçmiş ve gelecek arasında köprü vazifesi göreceğini bildirildi.

Aksaray Belediyesi tarafından projelendirilen TOKİ Bölgesi ve çevresinde yaşayan vatandaşların hizmetine sunulacak olan Kapalı Semt Pazarını da inceleyen Başkan Dinçer, “Kapalı pazar ile bölge sakinlerimizin isteğini yerine getirmiş oluyoruz. Proje tamamlandığında vatandaşlarımız iklim şartlarından etkilenmeden Pazar alışverişlerini yapabilecek. Pazar alanında daha fazla istifade edebilmek için projemiz içerisinde düğün salonuna yer verdik. Dileyen vatandaşlarımız özel günlerini bu salonlarda kutlayabilecek. Vatandaşlarımızın sportif faaliyetine katkı sunmak için proje içerisinde basketbol ve voleybol sahaları da bulunuyor. Kapalı pazar içerisine belediyeye bağlı vezneler açıyoruz. Vatandaşlarımız su faturalarını belediyeye gelmeden bu veznelerde ödeyebilecek” şeklinde konuştu.

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