Belediye Başkanı Dinçer sanayi sitesi esnafları ile buluştu

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnaflarla kahvaltı programında buluştu.

Esnafları ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, bu kez sanayi sitesini ziyaret ederek sanayi esnafı ile buluştu. Sabah iş yerlerini açan esnaflara hayırlı ve bol kazançlar dileyen Belediye Başkanı Dinçer, esnaflarla birlikte kahvaltı sofrasına oturdu. Kahvaltı sonrasında sohbet ettiği sanayi esnaflarının talep ve önerilerini not eden Başkan Dinçer, şehirde yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları hakkında esnaflara bilgi verdi. Başkan Dinçer, Yeni Sanayi Sitesine taşınma konusuna değindi. Esnafların taşınma hususunda görüşlerini de dinledi. Aksaray’a yeni hizmet kazandırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını hatırlatan Başkan Dinçer, destekleri için esnaflara teşekkür etti.