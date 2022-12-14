Başkan Koçaş: “Aksaray, ticaret, sanayi ve turizm alanında hızlı projelere ev sahipliği yapacak"

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ahmet Koçaş, Aksaray’ın ticaret, sanayi ve turizm alanında hızlı projelere ev sahipliği yapacağını söyledi.

ATSO’da 24 Kasım’da tamamlanan seçimlerde 4 yıl aradan sonra tekrar Yönetim Kurulu Başkanı olan Ahmet Koçaş, 3 dönem üst üste ATSO Meclis Başkanlığını kazanan Fatih Tekin ile birlikte basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın mensupları ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Başkan Koçaş, ATSO’nun yeni dönemde hızla proje araştırması ve geliştirme çalışmalarına başladığını söyledi. Başkan Koçaş, "İlk kez 60 kişilik İstişare Kurulu kuruldu. Ticaret, sanayi ve turizm alanında Aksaray hızlı projelere ev sahipliği yapacak. Kentteki kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere oda üyeleri ve diğer sivil toplum kuruluşları ile uyum içerisinde olacağız. 4 yıl içerisinde tamamlanmayan proje kalmayacak. 4 yıl önce yarım kalan Mobilyacılar Sitesi projesi için 3 defa toplantı gerçekleştirildi. 60 kişilik istişare ekibi araştırmalarını tamamladı ve proje çalışmaları hızlandı. Ticaret ve sanayideki sorunları yakından takip ederek uyum içerisinde çalışma yapacağız. Küçük sanayi sitemizde dükkan sorunu yaşayan üyelerimiz var. Eski dükkanlarından yeni dükkanlarına geçerken sıkıntı yaşayan üyelerimiz var. Gerekli kurumlarımızla birlikte hareket ederek en hızlı ve en iyi şekilde sorunları çözeceğiz. Galericiler Sitesinde yeterliliği ölçer şekilde çalışma yapacağız. Gerek duyuluyorsa sitemizde büyümeye gideceğiz. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermek istemiyoruz. Bahsettiğimiz ve geliştireceğimiz projelerle Aksaray’ı gerçekten hak ettiği yerlere taşıyacağız. Bir uyum yakaladık, bu uyumu güçlendirdikçe Aksaray’ı güçlendireceğiz. Aksaray için kurumlar, STK’lar hep birlikte uyum içerisinde çalışacağız” dedi.