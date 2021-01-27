Başkan Dinçer’den amatör spor kulüplerine tam destek

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Genel Başkanı Cavit Kılıç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Aksaray Belediyesi başkanlık makamında yapılan görüşmede Aksaray’da faaliyet gösteren Amatör spor kulüplerinin sorunları ve ihtiyaçları masaya yatırıldı. Federasyon Başkanı Cavit Kılıç, Belediye Başkanı Evren Dinçer’e amatör spor kulüplerinin yaptığı faaliyetlerden ve elde ettikleri başarılardan bahsetti. Aksaray’da sporun ve sporcuların desteklenebilmesi adına tüm spor kulüplerine imkanlar ölçüsünde her türlü desteği sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna Bölgesel Amatör Ligler başladığında ihtiyaç duyulan noktalarda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Federasyon Başkanı Cavit Kılıç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Evren Dinçer’in Aksaray’da sporun gelişmesi ve sporculara imkan oluşturulması adına verdiği desteklerden ve şehir genelinde yaptığı spor tesislerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca şehrimizi 3. Ligde temsil eden Aksaray Belediyespor’un her zaman yanında olduklarını belirtti.