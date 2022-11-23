Başkan Dinçer yeni yerindeki sanayi esnafına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Aksaray Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile 3 milyon metrekare alan üzerine yapılan bin 620 adet dükkândan oluşan Türkiye’nin yeni nesil sanayi sitelerinden olan yeni sanayi sitesine taşınmalar büyük oranda tamamlandı. Başkan Dinçer sanayi esnafına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret çerçevesinde konuşan Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, “Türkiye’de örnek sanayi siteleri arasında gösterilen sanayi sitemizi Allah’ın izniyle tamamlayarak esnafımızın hizmetine sunduk. Anahtar tesliminin ardından da esnafımızla sürekli görüşerek irtibat halinde olduk. Artık Son dokunuşları yapıyoruz taşınma işlemleri tam olarak tamamlandığında hem sanayi esnafımız hem de ziyaretçiler açısından çok kullanışlı olacak tekrar Aksaray’ımıza ve sanayi esnafımıza hayırlı olsun” dedi.

Öte yandan Aksaray Belediyesi ulaşım hizmetleri müdürlüğü ekipleri Yeni Sanayi Sitesinde daha önce yaptıkları kavşak düzenlemeleri, yeni yol çalışmaları ve yol genişletme çalışmalarının ardından ihtiyaç duyulan noktalara kaliteli, uzun ömürlü malzemelerden gece ve gündüz görülebilecek yön ve işaret levhalarını yerleştirerek site içerisindeki trafik akışının daha güvenli ve sağlıklı olmasına olanak sağladı. Esnafın istek ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, esnaflara bereketli kazançlar diledi.