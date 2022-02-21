Başkan Dinçer: “Tek bir damla suyu israf etmeyelim”

2021 yılında Aksaray’da yağışların çok az olması nedeniyle yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında ciddi sıkıntılar yaşanırken, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, barajdaki su seviyesinin yeterli olmadığını belirterek, “Tek bir damla suyu israf etmeyelim” dedi.

Aksaray’da bu yıl yağışların artmasıyla bir nebze olsun su kaynaklarında iyileşme yaşansa da özellikle şehrin su ihtiyacını karşılayan Mamasın Barajında su seviyesi hala istenilen düzeye gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Aksaray Türkiye’nin en az yağış alan yerlerinden birisi özellikle geçtiğimiz sene ciddi manada su sıkıntısı yaşadık. İçme suyumuzun yaklaşık yüzde 60’nı temin ettiğimiz mamasın barajında da erken çekilme oldu. İnşallah bu yıl bu sıkıntıları yaşamayız. Geçen yıla oranla daha iyi durumdayız. Son verilere göre mamasın barajında su seviyesi yüzde 20 seviyelerinde. Kar erimeleriyle birlikte bu seviye daha yukarıya çıkacak. Geçen yıl yaptığımız altyapı yenileme çalışmaları ile günlük 3 bin ton su tasarrufu sağladık. Hemşerilerime tavsiyem sularımızı israf etmeyelim. Hem tarımda hem gündelik kişisel kullanımda tasarrufa önem verelim. Tek bir damla suyu israf etmeyelim” dedi.